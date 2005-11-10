Nella serata di ieri altre due squadre hanno conquistato la qualificazione al Mondiale Femminile che si giocherà in estate in Brasile. Sono infatti andate in scena le ultime due gare dei quarti di CONCACAF W Championship torneo valevole anche per decidere le quattro squadre della confederazione del Nord e Centro America. Dopo Stati Uniti e Giamaica a conquistare il pass mondiale sono stati Canada e Messico.

Poker di reti per Canada e Messico

Le nordamericane hanno avuto vita facile contro Panama trascinate dall’ex attaccante della Roma Evelyne Viens autrice di una doppietta nel 4-0 firmato anche da Zadorsky e Chukwu. Poker anche per le centroamericane contro Haiti in una sfida però rimasta a lungo in bilico. Il Messico infatti passa subito in vantaggio con Ordonez, ma subisce il ritorno delle caraibiche che prima falliscono il rigore del pari con Dumornay e poi trovano la rete con l’interista Brittany Raphino. Ovalle e Reyes riportano avanti la squadra nel finale del primo tempo, ma Louis poco prima dell’ora di gioco rimette in partita Haiti fino al secondo gol di Ovalle che chiude il match al 73°.