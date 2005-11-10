Italia-Bielorussia, le formazioni ufficiali: Soncin rivoluziona tutto. Tridente 'statunitense'
Tommaso Maschio
Per la sfida del Franchi di questo pomeriggio, fischio d'avvio alle 18:15, il ct dell'Italia Andrea Soncin rivoluziona l'undici titolare con le sole Lenzini e Greggi che vengono confermate rispetto a venerdì. In porta infatti va Bardi con Di Guglielmo e Boattin esterne di difesa, mentre al centro c'è la rientrante Soffia con la juventina. In mezzo al campo l'altra rientrante Caruso e Severini affiancano la giallorossa, mentre in avanti il tridente è tutto 'statunitense' (ed ex juventino) con Girelli al centro del tridente affiancata da Cantore e Bonansea.
Le formazioni di Italia-Bielorussia
Italia (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Lenzini, Soffia, Boattin; Severini, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. A disposizione: Gilardi, Durante, Schatzer, D'Auria, Giugliano, Piemonte, Oliviero, Rosucci, Glionna, Dragoni, Cambiaghi, Polli. CT Soncin
Bielorussia (4-5-1): Nat. Voskobovich; Slesarchik, Sitnikava, Kazakevich, Bohdan; Kavaliova, Linnik, Kozyupa, Belaya, Shlapakova; Surovtseva. A disposizione: Seuko, Svidunovich, Harshkova, Siniauskaya, Kapustina, Tsikhavodava, Maniukova, Alkhovik, Pratasiuk, Valiuk, Charlionak, Nad. Voskobovich, CT Hryharau