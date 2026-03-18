Esclusiva TMW Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"

Premiato come miglior allenatore della passata stagione di Serie A Women, il tecnico della Juventus Max Canzi ha parlato ai nostri microfoni nel corso del Gran Galà del Calcio ADICOSP Woman facendo il punto della situazione in casa bianconera: "La scorsa è stata una stagione credo memorabile, almeno per me, e sicuramente allineata a quello che la Juventus Women è e rappresenta nel calcio femminile italiano. Questa è una stagione in cui abbiamo ancora tanti obiettivi importanti da raggiungere e in cui ne abbiamo già raggiunti tre come la vittoria di Serie A Women’s Cup, la Supercoppa e il passaggio del turno in Champions League. Sicuramente non siamo allineate a quello che volevamo in campionato, ma abbiamo ancora la qualificazione alla prossima Champions League e la Coppa Italia da conquistare come obiettivi. In quest’ultima competizione abbiamo da giocare la semifinale di ritorno e quindi siamo in linea”.

Cosa serve per fare meglio in Champions League?

“Bisogna riuscire ad avere un appeal che permetta di portare qualche giocatrice importante nel nostro campionato e poi provare a giocarsela con coraggio e rispetto per le grandi squadre che si incontrano consapevoli di potercela giocare quasi con tutte”.

In vetta alla Serie A Women c'è un suo 'allievo' come Rossettini

“Non lo definirei un mio allievo, è stato un mio ex giocatore e lo stimo particolarmente come ragazzo. Sta iniziando ad allenare e sta dimostrando di avere grandissime qualità, non mi sorprende perché è una persona di grandissimo spessore”