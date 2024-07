Ufficiale Juventus, Calligaris è bianconera: la calciatrice svizzera firma un contratto biennale

La Juventus acquista Viola Calligaris. La calciatrice svizzera, arrivata in prestito a gennaio dal PSG, ora è a tutti gli effetti una giocatrice bianconera. Questo il comunicato diramato dal club.

"Ora è ufficiale: Viola Calligaris è, a tutti gli effetti, una giocatrice delle Juventus Women. Arrivata in prestito dal PSG a gennaio, la svizzera ha saputo imporsi con personalità e ottime prestazioni al centro della difesa, ritagliandosi una parte da protagonista nella seconda fetta di stagione delle bianconere. Con il termine naturale del contratto a fine giugno, il Club ha deciso di trasformare il prestito in acquisto definitivo con scadenza fissata al 30 giugno 2026. Fiducia rinnovata, dunque, per una giocatrice di grande valore, che ha dimostrato con i fatti di voler rappresentare un punto di riferimento nel progetto bianconero.

Sono tante le esperienze europee di alto livello per Calligaris nei passaggi della propria carriera: Young Boys, Atletico Madrid (con due campionati spagnoli conquistati), Valencia, Levante e Paris Saint-Germain. In nazionale conta 53 presenze e 7 gol all’attivo. Nel corso dell’annata appena conclusa, Viola ha disputato 11 match con la maglia bianconera in Serie A, diventando sin da subito un prezioso tassello nel pacchetto difensivo delle Juventus Women.

Eleganza, esperienza e classe non le mancano; noi non vediamo l’ora di vivere altre battaglie in campo insieme a lei. Felicissimi di rivederti con la maglia bianconera. Complimenti, Viola!