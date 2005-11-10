Ufficiale
Ospitaletto-Maffioletti, c'è l'accordo per la risoluzione. Si separano le parti
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ospitaletto Franciacorta "comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Luca Maffioletti al club.
La società saluta e ringrazia Luca per il contributo offerto e per la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza in maglia arancioblù, augurandogli le migliori soddisfazioni per il futuro".
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