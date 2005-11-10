Ufficiale
Carpi, Matteo Figoli rinnova fino al giugno 2028. "Voglio continuare a migliorare"
TUTTOmercatoWEB
L’AC Carpi è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Matteo Figoli, che ha sottoscritto un contratto che lo legherà al biancorosso fino al 30 Giugno 2028.
Figoli, centrocampista classe 2000, con all’attivo 70 presenze e 3 reti in biancorosso, si appresta ad iniziare la terza stagione con la maglia del Carpi.
“Sono molto contento di continuare con questa maglia. In 2 anni che sono qua, mi sono trovato sempre bene con Società, compagni di squadra e Città. Ho voglia, inoltre, di continuare a lavorare con questo staff tecnico. A livello personale, voglio dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi, cercando di migliorare l’incisività in zona gol.”
Altre notizie Serie C