Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"

Il responsabile del settore femminile del Parma (Head of Women Football) Domenico Aurelio ha parlato nel corso del Social Football Summit, in programma a Torino, sottolineando quanto la proprietà creda fortemente nel progetto e illustrando la visione del club per quanto riguarda la sezione femminile del club.

“Il presidente Kyle Krause crede fermamente nel progetto Women. Non fa calcio femminile perché deve, ma perché vuole: questo dimostra l’importanza che dà a tutto il movimento. Il nostro club investe molto anche sul settore giovanile e sulle strutture. - spiega Aurelio come riporta Parmalive.com - Abbiamo introdotto una policy di maternità, una seconda squadra e continuiamo a migliorare le infrastrutture. Il calcio femminile non va paragonato al resto: è un mercato appetibile e in crescita. Alla base di tutto ci sono i valori del Club, dove la persona viene prima di tutto. Lavoriamo anche sul post carriera delle nostre giocatrici. Per noi dare un contributo significa contestualizzare il professionismo nel femminile, studiando modelli, prendendo spunti e dando valore a tutte le aree, non solo a quella sportiva”.

Insieme ad Aurelio nel corso del summit sono anche intervenute Betty Bavagnoli (Head of Women’s Football AS Roma), Marta Carissimi (Head of Women Genoa CFC), Patrizia Panico (Coach UEFA Pro, attualmente Technical Advisor Women Malta National Team) e Nicola Verdun (CEO Como Women), tutti nel panel “Accelerating Growth in Women’s Football: Strategies and Challenges”.