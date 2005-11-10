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Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 21:34Calcio femminile
14.10.2026 21:34Calcio femminile
Fonti preferite
L'andata si disputerà in Finlandia, mentre il ritorno in Italia: la vincente volerà alla fase finale del Mondiale Femminile in Brasile. Ancora da decidere le sedi
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state decide le date delle due sfide contro la Finlandia nel secondo turno di qualificazione per il Mondiale Femminile del 2027. L’andata si giocherà nel paese nordico il primo di dicembre, mentre il ritorno nel nostro paese il cinque dicembre. Non sono state ancora decise invece le città ospitanti con la decisione che dovrà essere comunicata alla UEFA circa un mese prima, quindi entro la fine di ottobre.

Il regolamento

Delle otto vincenti delle sfide del secondo turno solo le prime sette, in base al Ranking Fifa, accederanno direttamente al torneo iridato che si giocherà in Brasile, mentre l’ottava classificata avanzerà al play-off intercontinentale. L’Italia è già certa, in caso di vittoria, di essere fra le sette che voleranno in Sudamerica l’estate prossima.

ACCOPPIAMENTI SECONDO TURNO PLAY-OFF

Ucraina - Inghilterra
Finlandia - Italia
Portogallo - Islanda
Galles - Norvegia
Svizzera - Austria
Scozia - Svezia
Polonia - Irlanda
Slovenia - Paesi Bassi

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