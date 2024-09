Ufficiale Prima avventura in Italia per Petzelberger. La centrocampista firma con il Como Women

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Como Women si dice lieto "di annunciare l’acquisto a titolo definitivo della centrocampista tedesca Ramona Petzelberger.

La calciatrice, classe ‘92, arriva a Como, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026 a seguito della scadenza naturale del contratto con il Tottenham.

Per la giocatrice si tratta della prima esperienza nel campionato italiano, dopo aver vestito in Bundesliga le maglie di SC 07 Bad Neuenahr, Bayer Leverkusen e Essen e quelle di Aston Villa e Tottenham in Premier League.

A livello internazionale ha rappresentato la propria nazionale nelle categorie giovanili, vincendo il campionato europeo con l’Under-17 nel 2009 e con l’Under-19 nel 2011, dove è stata votata dalla UEFA "Golden Player" della finale poi vinta 8-1 contro la Norvegia. Petzelberger vanta, inoltre, diverse convocazioni con la nazionale tedesca maggiore".

Sempre attraverso i canali ufficiali del club, ecco le prime parole della giocatrice con la nuova maglia: “Sono entusiasta di essere entrata a far parte di questo fantastico progetto con il Como Women. Non vedo l'ora di lavorare con questo gruppo di persone talentuose e ambiziose in un campionato e in un paese che sono nuovi per me. Il viaggio del Como Women è appena iniziato e ci sono grandi obiettivi da raggiungere insieme. Mi piacciono gli obiettivi elevati, il grande potenziale e la chiara visione del club e sono felice di farne parte ora”.