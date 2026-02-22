Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"

Protagonista assoluta del successo per 1-0 contro l’Inter Women, Evelyne Viens ha commentato la vittoria ai canali ufficiali della Roma Femminile.

"Non penso sia stata una partita cruciale, ma sicuramente importante. Siamo venute qui per i tre punti e li abbiamo presi, portando a casa anche un clean sheet. Abbiamo creato diverse occasioni, soprattutto io ne ho avute alcune. È una vittoria che ci permette di respirare un po’ durante la pausa per le nazionali. Quando torneremo dovremo pensare subito alle prossime partite".

L’attaccante canadese ha poi parlato della soddisfazione personale per il gol decisivo: "Per me è importante aver ritrovato la rete, era da tanto che non segnavo. È stato bello farlo dopo tutto l’impegno messo in campo".

Infine, uno sguardo alla sosta e al prossimo incrocio, ancora contro l’Inter: "Dobbiamo restare umili. Non penso che oggi abbiamo giocato particolarmente bene, ma abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Al rientro sarà dura, speriamo che tutte tornino bene dagli impegni con le nazionali. Dobbiamo imparare da quello che possiamo migliorare e farci trovare pronte, con tanta fame e con il sostegno dei nostri tifosi", ha concluso ai canali ufficiali del club.