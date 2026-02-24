Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma

Se non è stato un gol-Scudetto poco ci manca. Evelyne Viens poco dopo la mezzora della sfida fra Roma e Inter ha infatti messo a segno una rete pesantissima, che vale anche più dei tre punti conquistati dalle giallorosse. La squadra di Rossettini infatti dopo il quindicesimo turno si è portata a +6 proprio dalle nerazzurre seconde e +8 dalla Juventus terza che vede però la sua posizione insidiata da almeno tre/quattro squadre (Napoli Women, Lazio, Fiorentina e Como Women). Una seria ipoteca per una squadra che nonostante le difficoltà, soprattutto in Europa, ha perso una sola volta in questo campionato e sta tendendo un passo che le altre stanno facendo fatica a mantenere.

Per la canadese, che sta vivendo la stagione più negativa dei suoi tre anni nella Capitale, si tratta appena del secondo gol in campionato – quattro meno dello scorso anno nelle stesse gare giocate – nonostante sia il punto di riferimento offensivo della squadra. Un gol dunque che rappresenta un valore importante anche a livello personale per provare a vivere un’ultima parte di stagione ancora più da protagonista e trascinare la Roma verso il terzo titolo di campionesse d’Italia.

"Per me è importante aver ritrovato il gol, era da tanto tempo che non succedeva. È stato bello segnare dopo tutto l’impegno messo in campo", sono state le parole dell’attaccante nel post gara. Un gol che la ripaga degli sforzi fatti per il bene della squadra che hanno inciso sul suo rendimento in termini numerici, anche se gli assist sono stati finora sei.