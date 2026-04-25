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Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"

Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 00:04Calcio femminile
Luca Bargellini

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo, ha espresso la propria posizione sul futuro del calcio femminile italiano nell'ambito del dibattito, apertosi dopo l'eliminazione degli Azzurri dal Mondiale e le dimissioni di Gabriele Gravina, sulla necessità di riforme strutturali al sistema calcio. Intervistato da L Football, il dirigente neroverde ha indicato nella creazione di una Lega autonoma una strada percorribile, ma solo a una condizione precisa.

Carnevali: "Siamo in una situazione di stallo"
Per Carnevali, il movimento femminile ha compiuto passi significativi negli ultimi anni, ma si trova ora in un momento critico. "Penso che dobbiamo trovar il modo per fare ancora un salto di qualità al calcio femminile. È stato fatto molto in questi anni. In questo momento siamo in una situazione di stallo, per cui dobbiamo cercare di fare quel passo in avanti in modo che il calcio femminile possa veramente crescere. È stato fatto molto in questi anni però penso che ci siano ancora tante tante cose da fare. L'importante è crederci. Noi come Sassuolo calcio ci crediamo da anni, siamo stati tra i primi, tra le prime società a investire in questo movimento".

L'appello alla nuova governance federale
Il dirigente del Sassuolo ha poi allargato il ragionamento oltre le responsabilità dei singoli club, chiamando in causa direttamente la FIGC e la politica. "Adesso speriamo che a livello federale, soprattutto con la nuova governance che ci sarà, potrà esserci ancora un aiuto, un supporto maggiore, perché in certi casi è vero che le società devono investire, ma devono investire anche e soprattutto federazione e politica. Perché è un movimento nuovo che ha bisogno anche di supporti non soltanto economici, ma in generale di tutto".

La proposta: obbligo di squadra femminile per i club di Serie A
Sul tema specifico della Lega, Carnevali ha espresso una posizione netta: "La lega può essere una soluzione se tutte le squadre di Serie A fossero obbligate ad avere una squadra femminile. Questo penso possa essere il passo più importante."

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