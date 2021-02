Serie A femminile, si torna in campo dopo la gioia europea. Spicca il derby Fiorentina-Florentia

vedi letture

Dopo il successo larghissimo dell’Italia contro Israele e la qualificazione diretta all’Europeo d’Inghilterra del 2022 si torna in campo per la Serie A con la sfida fra Juventus e Milan per lo scudetto e quella fra Hellas, San Marino, Napoli e Pink Bari per la salvezza.

Le prime big a scendere in campo saranno Milan e Sassuolo all’ora di pranzo del sabato, entrambe impegnate sul campo di due squadre in piena lotta per la salvezza e che devono cambiare marcia se vorranno mantenere ancora la massima serie. Le rossonere andranno a Bari per sfidare una Pink che non vince dalla prima giornata ed è scivolata all’ultimo posto in classifica. Con Giacinti in dubbio, per il problema muscolare accusato in azzurro, il Milan vuole però vincere per mettere pressione sulla Juventus e vivere una notte da capolista, seppur in coabitazione. Le emiliane invece andranno a far visita a un Napoli che deve cambiare decisamente passo se vuole insidiare le squadre che al momento sarebbero salve e provare a mantenere la categoria conquista appena un anno fa.

Nel pomeriggio del sabato andrà in scena il derby fra Florentia San Gimignano e Fiorentina: le viola vogliono continuare a inseguire il terzo posto e mantenere il primato regionale, contando anche sui precedenti positivi che la vedono sempre vincente contro le neroverdi. Le padrone di casa vogliono sfatare invece il tabù viola sfruttando al meglio quel fattore Santa Lucia che tante volte ha permesso alla squadra di Carobbi di portare a casa scalpi prestigiosi. L’altra gara del pomeriggio sarà invece Inter-Hellas: le nerazzurre puntano a una vittoria che spaccherebbe ancor di più la classifica nelle zone basse, mentre le gialloblù vanno a caccia di un risultato positivo che possa quantomeno mantenere le distanze dagli ultimi due posti e magari incrementare pure il vantaggio per vivere un finale di stagione più sereno.

Domenica il big match si giocherà nella Capitale fra Roma ed Empoli: le padrone di casa hanno due punti in più rispetto alle toscane e già questo fa capire quanto possa essere equilibrata la sfida con le giallorosse che sono ancora alla ricerca del salto di qualità per poter competere con le big e l’Empoli che sulle ali dell’entusiasmo e della gioventù vuole continuare a stupire. Chiude la giornata la capolista Juventus che salirà sul Monte Titano per sfidare il San Marino Academy in un quasi testa-coda in cui nessun delle due può cedere a cuor leggero punti all’altra. Sulla carta non c’è gara, ma le titane cercheranno di rendere la vita più difficile possibile a Girelli e compagne.

Il programma della 14^ giornata:

Sabato 27/02

Pink Bari-Milan 12:30 (TIMVISION)

Napoli-Sassuolo 12:30 (TIMVISION e SKY SPORT)

Florentia San Gimignano-Fiorentina 14:30 (TIMVISION)

Inter-Hellas Verona 14:30 (TIMVISION)

Domenica 28/02

Roma-Empoli 12:30 (TIMVISION e SKY SPORT)

San Marino Academy-Juventus 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 39, Milan 36, Sassuolo 28, Fiorentina 23, Roma 22, Empoli 20, Florentia SG 19, Inter 14, Hellas Verona 10, San Marino Academy 8, Napoli 4, Pink Bari 3

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 15, Sabatino (Fiorentina) 11, Giacinti (Milan) 10, Pirone (Sassuolo) 8, Dubcova (Sassuolo) 8, Dowie (Milan) 8, Polli (Empoli) 7, Lazaro (Roma) 7, Serturini (Roma) 7, Barbieri (San Marino) 7, Bugeja (Sassuolo) 6, Bragonzi (Hellas Verona) 6, Marinelli (Inter) 6