Ufficiale Si chiude l'avventura di Andersen al Milan Femminile. Passa al PSV Eindhoven

Aveva rinnovato lo scorso 6 giugno fino al 2025, ed era poi stata convocata con la sua Nazionale a posto dell'infortunata Sofie Junge Pedersen, ma l'avventura della danese Sara Thrige Andersen al Milan Femminile è definitivamente terminata. "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Sara Thrige Andersen al PSV Eindhoven. Il Club augura a Sara le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva", questa la nota diramata dal club lombardo.

Difensore classe 1996, la calciatrice lascia quindi la società rossonera dopo due anni e mezzo (era infatti arrivata a Milano nell'estate del 2021), con all'attivo 45 presenze e 3 gol. Quella vissuta in Lombardia è stata per Andersen la prima e unica avventura in Italia, seguita a quelle nel suo paese natio, che l'hanno vista anche conquistare per due volte il campionato danese e per una volta la Coppa di Danimarca con il Fortuna, club dove è rimasta per quattro stagione e con il quale ha esordito anche nella Women's Champions League, nella stagione 2018-19.

Adesso per lei si aprono le porte di un'altra nazione, l'Olanda appunto, nella squadra di Eindhoven, che dal campionato 2016-2017 è iscritta all'Eredivisie, il massimo campionato locale femminile.