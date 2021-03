tmw radio Jacobelli su Juventus-Milan: "Subito dopo gli 8 milioni per la Girelli a Sanremo"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto in diretta a Tutto Calcio Femminile su TMW Radio, iniziando a parlare del big match del weekend di Serie A tra Juventus e Milan: "Senza neanche farlo apposta cade tre giorni dopo che la Girelli è stata grande protagonista sul palcoscenico di Sanremo, che significa parlare a 8 milioni di persone. Lo spot migliore per il calcio femminile, ed è stato bello quando ha detto che dal Mondiale qualcosa è cambiato. C'è una sorta di effetto trascinamento, è stata guadagnata una qualificazione agli Europei non facile. Questo Juventus-Milan avrà delle protagoniste straordinarie. In generale per il movimento comunque è importante anche la scelta di Lotito di dare la panchina alla Morace, che ricordiamo è stata la prima allenatrice di uomini nel professionismo italiano, così come la presenza del Napoli, anche se stanno pagando lo scotto della Serie A. Avere le grande piazze del sud sarà fondamentale".

L'assenza di ministro rischia di portare a ritardi sul professionismo?

"Quel passaggio sarebbe fondamentale per riconoscere i diritti di queste atlete che hanno affrontato sacrifici grazie alla loro forza di volontà, alternando lo sport alla propria professione o agli studi universitari. Sarà una molla formidabile per un'ulteriore promozione e sviluppo del calcio femminile, già ora c'è tutto un mondo che non vede l'ora di poter ripartire".

C'è il rischio che la Juventus paghi lo scotto di non affrontare troppe sfide di questo livello?

"Questo sarà uno stimolo, dato che in questi ultimi anni l'abbiamo vista come dominatrice assoluta in campo nazionale. Il Milan che si para davanti è molto competitivo, e non dimentichiamoci che la loro proprietà è americana e cosa significhi il calcio femminile negli USA: sono consapevoli di quanto sia alta la posta in palio, se vincessero i rossoneri potrebbero alimentare la spinta verso quel titolo che andrebbe a legittimare gli investimenti di questi ultimi anni".

