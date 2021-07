Dopo l'attaccante Lana Clelland, la Fiorentina Femminile saluta altre tre calciatrici straniere arrivate a fine contratto. Si tratta dei difensori Janelle Cordia e Louise Quinn e della centrocampista Tessel Middag.

🙏 A massive thanks to @JanelleCordia @tesselmiddag @louise_quinn4 !

Avete vestito il nostro viola con impegno e orgoglio. Vi auguriamo "All the best" per il futuro! 🌟#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/3ltEYOzs3O

— ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) July 1, 2021