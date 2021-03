Fiorentina F. Middag: "Meritiamo questo palcoscenico. Il City? Vuole vincere la Champions"

Per la centrocampista della Fiorentina Femminile Tessel Middag quella di domani contro il Manchester City in Women’s Champions League non sarà una gara come le altre vista la sua militanza biennale (2016-18) nel club inglese. Alla vigilia della gara la calciatrice olandese ha parlato così del momento della squadra e della sfida europea: Siamo qui perché ce lo meritiamo e ce lo siamo conquistato. Siamo deluse dal risultato del derby perché abbiamo creato tante occasioni, ma senza finalizzazione, soprattutto volevamo proseguire con la buona striscia di risultati. Da inizio anno, tra Supercoppa e Campionato, avevamo trovato la forma giusta. Dopo il match ci siamo guardate in faccia e ci siamo dette che c’erano milioni di ragioni per cui avevamo perso e non andava bene. La fortuna è che nel calcio c’è sempre un’altra partita quindi possiamo rifarci subito - continua Middag come riporta Firenzeviola.it- Siamo l’unica squadra italiana in Champions League e vogliamo fare bene. Ci meritiamo di giocare questo match, abbiamo guadagnato questa occasione sul campo di Praga. Certo, sarà difficile, ma andando avanti è così. Per molte mie compagne sarà la prima sfida contro le citizens e ho già detto loro che lo stadio in cui giocheremo sarà uno spettacolo. Il Manchester City è molto simile a quando giocavo con loro, hanno una filosofia chiara ovvero vogliono tenere palla, insistere sul Tiki-Taka aspettando il momento giusto per colpire. La Champions League è l’unico trofeo che non hanno vinto e di sicuro stanno lavorando per ottenerlo, come dimostrano le calciatrici americane che sono arrivate in squadra (Lavelle and Mewis NdR). Hanno questo obiettivo e saranno sicuramente molto motivate a passare il turno”.