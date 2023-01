ufficiale Fiorentina Femminile, la giovane Mazzoni in prestito all’Apulia Trani in B

vedi letture

L’Apulia Trani, club di Serie B Femminile, ha annunciato l’arrivo in prestito dalla Fiorentina della giovane Maria Paola Mazzoni in prestito. Questa la nota del club: "Cresciuta nel settore giovanile della Fiorentina, tra la precedente denominazione di ACF Firenze e l'attuale ACF Fiorentina Femminile, ha esordito in Serie A nel 2021 ed è entrata per quattro volte nel roster della nazionale italiana Under 16 nel 2019. Maria Paola Mazzoni, classe 2002, terzino in grado di occupare entrambe le fasce, è una nuova giocatrice dell'Apulia Trani, in prestito dalle viola".