Ufficiale Lykogiannis dice addio al Bologna: "Anni indimenticabili, resterà sempre la mia seconda casa"

Charalampos Lykogiannis lascia il Bologna dopo 4 anni e lo saluta così su Instagram: "Questa città resterà sempre la mia seconda casa. Vi ricorderò sempre con orgoglio, grazie soprattutto ai tifosi, il legame va oltre il rettangolo di gioco"

Il Bologna ha comunicato oggi l'addio di Charalampos Lykogiannis con un post sui propri canali social, nel quale ha ricordato come il terzino sinistro rimarrà un rossoblù per sempre. Poco fa è arrivato anche il lungo post di ringraziamenti da parte del greco, che ha spiegato come si sia sentito a casa al Dall'Ara: "Dopo quattro anni, è arrivato il momento dei saluti. Scrivere queste parole non è facile. Dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho cercato di onorarla con il massimo dell’impegno, del sudore e del rispetto".

Lykogiannis ricorda tutte le emozioni provate con il Bologna

Il classe '93 ha ripercorso quello che ha condiviso con i colori rossoblù: "Abbiamo vissuto anni intensi, fatti di battaglie sul campo, di gioie immense come la vittoria della Coppa Italia riportata a Bologna dopo più di 50 anni. La notte di Roma resterà indelebile nella mia mente. Le emozioni che ho provato non si possono descrivere: vedervi festeggiare insieme a noi è stato magico. Così come magiche sono state le qualificazione in Champions League e in Europa League".

Infine è il momento dei ringraziamenti

Lykogiannis sa di aver superato anche degli ostacoli e, se ci è riuscito, il merito è anche di chi gli è sempre stato a fianco: "Come in ogni percorso, ci sono stati anche momenti difficili in cui, però, la voce dei tifosi non mi ha mai fatto sentire solo. Voglio ringraziare il Presidente, che non ha mai fatto mancare niente a me e ai miei compagni. La società, gli allenatori, gli staff tecnici, i magazzinieri e tutti quelli che lavorano nel Bologna. Grazie ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso momenti unici. Ma il ringraziamento più grande va a voi tifosi che ci avete seguito ovunque e siete sempre stati il dodicesimo uomo in campo. Mi avete sempre mostrato e dimostrato un affetto incondizionato in ogni singola partita e momento fuori dal campo. Bologna resterà sempre la mia seconda casa: le strade del calcio a volte portano verso nuove sfide, ma il legame che si è creato con questa città e con questa gente va oltre il rettangolo di gioco. Vi ricorderò sempre con orgoglio. Grazie per questi anni indimenticabili. Auguro a tutti il meglio per il futuro. Forza Bologna! Con affetto, il vostro LUPO".