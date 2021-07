ufficiale Hellas Verona Women, Jelenic rinnova il contratto per una stagione

Con una nota ufficiale, l'Hellas Verona Women "è lieto di comunicare il rinnovo di contratto – sino al 30 giugno 2022 – di Ana Jelencic.

Il difensore classe 1994 si appresta a disputare il suo secondo anno in maglia gialloblù, dopo aver collezionato - nella passata stagione di Serie A - ben 20 presenze impreziosite da 2 reti.

Hellas Verona Women si congratula con Ana Jelencic e le augura un caloroso in bocca al lupo per un prosieguo di carriera in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".