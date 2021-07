ufficiale Hellas Verona Women, l'attacco parla serbo: tesserata Stankovic

vedi letture

Con una nota ufficiale, l'Hellas Verona Women "rende noto di aver sottoscritto un contratto di prestazione sportiva per la stagione 2021/22 con l'attaccante serbo Anna Stankovic.

Classe 2003, Anna Stankovic ha militato tra le fila del Livorno Sorgenti, del Livorno Calcio Femminile e, a partire dal 2018, del Florentia San Gimignano, società con cui ha raggiunto - nell'ultima stagione e in forza alla formazione Primavera - il secondo posto in campionato trascinando la squadra sino alla semifinale scudetto.

Hellas Verona Women augura ad Anna Stankovic una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".