ufficiale Inter, dal Parma arriva Michela Cambiaghi. Accordo fino al 2025

Nuova avventura in Serie A per Michela Cambiaghi. L'attaccante classe 1996 è da oggi ufficialmente una nuova calciatrice dell'Inter. Per la ex del Parma contratto in nerazzurro fino al giugno 2025.