ufficiale Juventus Women, continua l'avventura di Rosucci: rinnovo fino al 2025

Ci sono legami che sono destinati a non spezzarsi mai. Non importa ciò che accade, non contano gli ostacoli che la vita mette sul percorso, semplicemente restano. Resistono. Quello di Martina Rosucci con la Juventus è uno di quelli.

È ufficiale il rinnovo del suo contratto con il club bianconero fino al 2025.

Il rinnovo arriva all’indomani dell’esito degli esami che hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore. Arriva, quindi, nel momento più difficile di una stagione che, fino a questo momento, per Martina era stata esaltante, manifesto della sua storia bianconera.

In questi mesi è stata, come sempre, insostituibile in campo e leader fuori, arretrando anche il suo raggio d’azione per dare una mano nel momento di bisogno. Una soluzione apparentemente d’emergenza diventata punto di forza, riprova ulteriore del valore di una giocatrice che per i colori bianconeri ha sempre dato tutto.