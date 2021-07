ufficiale Juventus Women, importante rinnovo: Bottin prolunga fino al 2023

Prosegue, e lo farà fino al 2023, l'avventura alla Juventus Women di Lisa Bottin: la calciatrice ha infatti rinnovato il suo accordo con la Vecchia Signora.

Questo il comunicato:

"La storia in bianconero di Lisa Boattin continua. A pochi giorni dall'inizio della sua quinta stagione con le Juventus Women, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2023. Un altro segnale forte della fiducia della società nei suoi talenti più giovani: lei è la prima a rinnovare in questa stagione.

Bianconera da sempre, per Lisa vestire la maglia della Juventus ha rappresentato il coronamento di un sogno. Un sogno trasformato in realtà con il lavoro quotidiano e la voglia di migliorare sempre, senza accontentarsi mai, diventando una certezza assoluta per la squadra.

C'è tanto di Lisa nei primi quattro anni di successi delle Juventus Women e c'è tanto di Lisa nei sette trofei alzati al cielo fin qui. Insostituibile in campo (98 presenze in quattro stagioni), ha saputo incarnare alla perfezione lo spirito bianconero, mettendo in ogni sfida affrontata energia, grinta e qualità. E, ne siamo certi, mentre firma il suo rinnovo, ha già negli occhi i prossimi obiettivi da raggiungere insieme.

Congratulazioni, Lisa!".