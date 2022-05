Sofie Junge Pedersen è nella storia delle Juventus Women: quel gol segnato all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, il primo in assoluto, rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi. Uno dei tanti momenti speciali vissuti insieme, e non finisce qui. Sofie, infatti, mette la firma sul futuro: è ufficiale il rinnovo fino al 2023.

More Pedersen power is coming… 💪🚜

She has renewed until 2023! ⚪️⚫️ Congrats, @sofiejungep! 👏

🇬🇧 ➡️ https://t.co/fp6r50C0jv

🇮🇹 ➡️ https://t.co/JTkFpDrEe7

#Pedersen2023 pic.twitter.com/fLTldZQpF1

— #FANTA5TIC 🏆🏆🏆🏆🏆 (@JuventusFCWomen) May 19, 2022