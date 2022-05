ufficiale Juventus Women, Staskova saluta dopo tre stagioni. Non continuerà in bianconero

vedi letture

Andrea Staskova, attaccante classe 2000, non vestirà la maglia della Juventus Women nella prossima stagione. Lo ha annunciato il club bianconero sul proprio sito sottolineando come nelle ultime tre stagioni abbia contribuito ad arricchire la bacheca del club. Questo il comunicato:

"È arrivato il momento dei saluti per Stašková. La prossima stagione, infatti, Andrea non sarà più una giocatrice delle Juventus Women.

L’ultima apparizione in maglia bianconera è coincisa con un altro traguardo storico raggiunto dalle bianconere: la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Roma che ha portato al tris tutto italiano di trofei. E domenica scorsa si è proprio chiuso un cerchio perché gli ultimi due gol di Stašková con la Juve sono arrivati proprio in questa competizione, nella semifinale di ritorno contro il Milan.

Stašková saluta dopo aver vinto tanto insieme a noi: 3 Scudetti, 3 Supercoppe italiane e 1 Coppa Italia, in tre sole stagioni.

Grazie di tutto, Andrea, e in bocca al lupo per il futuro".