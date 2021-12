ufficiale Lazio Women, arriva l'attaccante del CFF Madrid Ogonna Chukwudi

È ufficiale un nuovo acquisto della Lazio Women. La calciatrice Ogonna Chukwudi è stata scelta per rinforzare l’attacco di mister Massimiliano Catini.

L’attaccante nigeriana naturalizzata svedese arriva dal CFF Madrid della Primera División Femenina de España. Per lei anche una lunga esperienza con la Nazionale, ha giocato con la Nigeria nella Coppa del Mondo femminile FIFA 2007 in Cina e Coppa del Mondo FIFA 2011 in Germania.