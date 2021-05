ufficiale Pink Bari, primi addii dopo la retrocessione: salutano Novellino e Myllyoja

vedi letture

Arrivano i primi addii in casa Pink Bari dopo la retrocessione in Serie B. Il portiere classe ‘84 Paula Myllyoja e il difensore classe ‘97 Debora Novellino hanno infatti salutato il club pugliese sui rispettivi profili social. La prima lascia il club dopo un biennio in biancorosso, mentre la seconda lascia il club in cui è cresciuta e ha militato fino dal 2014.