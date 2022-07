ufficiale Pomigliano, cinque nuovi innesti: Konat in difesa, Ana Lucia e Verena in avanti

Dopo i difensori Rizza e Novellino il Pomigliano ha annunciato altre cinque arrivi in vista della prossima stagione. Si tratta di Katarzjna Konat in difesa dal Lodz, Virginia Di Giammarino dalla Lazio e Valentina Galazzi dalla Roma in mezzo al campo e infine di Ana Lucia dalla Sampdoria e Verena Amorin Dias dal San Josè in attacco. Lo comunica il sito del club campano nel primo giorno di ritiro in vista della prossima stagione annunciando anche una serie di riconferme come quelle dei portieri Sara Cetinja e Fabiana Fierro, dei difensori Marta Varriale, Martina Fusini e della centrocampista Zhanna Ferrario. Aggregate infine al gruppo della prima squadra giovani Barretta, Piscopo, Rocco, Manca, Albertini, Parretta.