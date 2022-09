ufficiale Pomigliano Women, arriva l'attaccante Hawa Sangarè dal PSG

Hawa Sangarè è un’attaccante del Pomigliano. Ultimo colpo di mercato per il Direttore Sportivo Salvatore Violante e per la società del presidente Raffaele Pipola, che sono riusciti ad ottenere le prestazioni sportive della giovane attaccante francese, classe 2002, proveniente dal Paris Saint Germain. Cresciuta nel vivaio della società parigina, ha avuto esperienze in prestito al Le Havre e al Dijon per poi ritornare alla casa madre. Nella stagione 2021-22 ha collezionato 11 presenze di cui 8 da titolare, vestendo anche la maglia della nazionale francese Under 20.