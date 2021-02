UFFICIALE: Roma femminile, arriva l'attaccante svedese Banusic dal Montpellier

L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Marija Banusic. La calciatrice ha sottoscritto un contratto fino al termine di questa stagione.

Banusic, 25enne, arriva in giallorosso dal Montpellier. Nella sua carriera, l'attaccante svedese ha indossato anche le maglie di Chelsea, Linkoppings e Beijing. Banusic ha inoltre giocato per 7 volte con la maglia della nazionale svedese.

“Ho scelto la Roma per la storia di questo club, ed è stata una scelta facile”, ha dichiarato Marija nella sua prima intervista.

“Ho voglia di divertirmi, di vincere e di crescere ancora come calciatrice, a livello individuale e all'interno della squadra. Non vedo l'ora di iniziare”.

“I want to have fun, I want to win and I want to become a better football player."

💬 Marija Banusic is ready & raring to go! 💪#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/m3eDh1l2mP

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) February 1, 2021