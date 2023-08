ufficiale Napoli Femminile, altri tre colpi in entrata: Banusic, Beretta e Pellinghelli

Il Napoli Femminile, club neopromosso in Serie A, ha annunciato altri tre innesti in vista della prossima stagione. Si tratta dell’attaccante Banusic, lo scorso anno al Parma, della difenditrice Pellinghelli del Sassuolo e della portiera Beretta della Juventus. Questi i tre comunicati del club azzurro:

“Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato - in prestito dalla Juventus - le prestazioni sportive di Beatrice Beretta per la stagione 2023/2024. Beretta, portiere nata a Borgosesia il primo luglio del 2003, lo scorso anno ha difeso i pali del Como in Serie A maturando dieci presenze nelle fila delle lariane.

Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato - in prestito dalla Sassuolo - le prestazioni sportive di Alice Pellinghelli per la stagione 2023/2024. Pellinghelli, nata a Parma il 17 giugno del 2003, è un difensore che ha esordito in A in maglia neroverde nella stagione 2020-2021. Lo scorso anno ha maturato esperienza in B tra le fila dell’Hellas Verona.

Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Marija Banusic a partire dalla stagione 2023/2024. Svedese di Uppsala, dove è nata il 17 settembre del 1995, Banusic ha disputato l'ultima stagione in A con il Parma (13 presenze e 4 reti) ed in Italia ha già giocato - sempre in A - con Pomigliano (21 presenze e 7 gol) e Roma (5 presenze ed un gol). Oltre che in patria (dove ha realizzato 28 reti in massima serie), Marija è stata protagonista anche in Francia con il Montpellier (13 presenze e 3 gol) ed in Inghilterra con il Chelsea (8 apparizioni in maglia Blues)”.