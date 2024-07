Ufficiale Napoli Femminile, non solo Di Marino: confermate Bacic, Pettenuzzo e Banusic

Altre due conferme in casa Napoli Femminile dopo quella della capitana Paola Di Marino. Il club partenopeo ha infatti annunciato che proseguiranno l’avventura in azzurro anche Doris Bacic, portiera croata classe ‘95, Tecla Petennuzzo, difenditrice classe ‘99, e Marija Banusic, attaccante svedese classe '95, tutte arrivare a Napoli nella passata stagione.

La prima nella passata stagione ha giocato 20 gare e vanta una importante esperienza internazionale avendo giocato, oltre che in patria, anche in Inghilterra, Bosnia, Sveziam Belgio, Portogallo e Spagna oltre che aver disputato 23 partite con la maglia della Juventus fra il 2018 e il 2021 (con cui ha vinto 3 Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppa Italiana). La seconda invece è reduce da una stagione in cui ha giocato 25 gare con un gol all’attivo, e prima di arrivare in azzurro ha vestito le maglie di Brescia, Sassuolo, Roma e Sampdoria conquistando una Supercoppa con le lombarde e una Coppa Italia con le giallorosse. La terza infine vanta esperienze in Italia, dove è arrivata nel 2021, con le maglia di Roma, Pomigliano e Parma, mentre all’estero ha giocato sia in Europa – toccando oltre la Svezia anche Inghilterra e Francia – sia in Asia dove ha vestito la maglia delle cinesi del Beijing BG Phoenix. Per lei un titolo svedese con il Likoping e una Coppa Italia con la Roma.