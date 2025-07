Ufficiale Napoli Women, c'è il rinnovo di Banusic: terza stagione in azzurro per la svedese

L’avventura dell’attaccante Marija Banusic in Italia proseguirà per un’altra stagione. La classe ‘95 infatti ha firmato un rinnovo annuale con il Napoli, club in cui milita da due stagioni e dove ha messo a segno nove reti in 40 presenze. Questa la nota del club partenopeo:

“Il Napoli Women annuncia il rinnovo contrattuale di Marija Banušić, che ha firmato con il club per la stagione 2025/2026”.

La svedese era arrivata in Italia nel 2021 per rinforzare l’attacco della Roma nel mercato invernale mettendo a segno un gol in nove presenze e alzando la Coppa Italia a fine stagione. Poi le esperienze con Pomigliano (nove reti in 22 gare) e Parma (cinque gol in 14 presenze) prima di sbarcare all’ombra del Vesuvio.