ufficiale Tris di arrivi per il Sassuolo Femminile: in neroverde Bellucci, Mella e Moraca

Tris di innesti per il Sassuolo Femminile, che si assicura Melissa Bellucci (in prestito dalla Juventus), Sara Mella e Giusy Moraca.

Di seguito il comunicato:

"Altre tre nuove calciatrici a disposizione per Mister Piovani:

Melissa Bellucci: classe 2001 in prestito dalla Juventus, ha vestito per due anni la maglia bianconera, prima con la Primavera e poi in prima squadra. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito nell’Empoli.

“Mi considero una calciatrice tecnica, mi piace toccare tanti palloni, far girare la squadra e trovare il passaggio chiave al momento giusto. La cosa principale a cui penso quando gioco è divertirmi, questo comunque passa attraverso impegno, sacrificio e determinazione. Obiettivo personale per la prossima stagione? Magari segnare il mio primo gol in Serie A!”

Sara Mella: classe 1998, nel suo curriculum vanta tre stagioni all’Hellas Verona e l’ultima all’Empoli.

“Mi ritengo una giocatrice attenta, determinata e soprattutto consapevole dei miglioramenti da fare. Per la stagione che verrà ho come obiettivo personale quello di superare i miei limiti, cercando di esprimere al massimo il mio potenziale. A livello di club, mi auguro che il Sassuolo possa lasciare il segno in questa Serie A molto competitiva”

Giusy Moraca: classe 1994, dopo l’esperienza nella primavera del Napoli, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Pomigliano, squadra con la quale ha vissuto le emozioni della promozione in Serie A.

“Era da un po’ che aspettavo la grande occasione, poi è arrivata la chiamata del Sassuolo! Sono molto felice, farò l’impossibile per dare soddisfazioni a chi ha creduto in me, in PRIMIS Mister Piovani. Ai tifosi prometto di farli divertire! “

Benvenute Melissa, Sara e Giusy!".