UWCL, Bayern Monaco tennistico in Kazakistan. Il Lione vince senza brillare

Nella giornata di oggi sono andate in scena altre due gare d’andata degli ottavi di finale di Women’s Champions League. Nella prima il Bayern Monaco ha vinto con punteggio tennistico in Kazakistan contro il BIIK-Kazygurt: un 6-1 con Linda Dallmann protagonista (doppietta per lei) e le padrone di casa che solo all’81° trovano il gol della bandiera con Kundananji. Un punteggio che permette alle bavaresi di avere un piede e mezzo nei quarti di finale visto anche il ritorno in Germania. Vittoria anche per le campionesse in carica del Lione che però non convincono come in altre occasioni. In casa contro il Brondby le francesi vanno in vantaggio alla mezz’ora con Nikita Parris, ma poi faticano a superare la retroguardia danese trovano il raddoppio solo allo scadere con la neoentrata Malard.

Barcellona-Fortuna Hjorring 4-0 (12°, 18°, 57° Hermoso, 82° Putellas)

Manchester City-Fiorentina 3-0 (2° Hemp, 4° White, 89° Mewis)

Rosenberg-St Polten 2-2 (8° Troelsgaard, 90° Seger; 21°, 46° Zver)

Wolfsburg-LSK Kvinner 2-0 (2°, 59° Popp)

Chelsea-Atletico Madrid 2-0 (58° rig. Mjelde, 64° Kirby)

BIIK-Kazygurt-Bayern Monaco 1-6 (81° Kundananji; 10° Beerensteyn, 27° Schuller, 47°, 90° rig. Dallmann, 62° Glas, 68° Vihjalmsdottir)

Lione-Brondby 2-0 (30° Parris, 90° Malard)

Martedì 9 marzo

Paris Saint-Germain-Sparta Praga 16:00