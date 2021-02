UWCL, il Brondby è la 16^ qualificata. Martedì si conoscerà l'avversario della Fiorentina

Con la vittoria ai calci di rigore (5-4) del Brondby sul Valerenga, terminata per 1-1 dopo i tempi supplementari (vantaggio ospite col rigore di Stefanovic e pareggio a dieci minuti dal 90° di Hasbo) si completa il quadro delle squadre che prenderanno parte agli ottavi di finale di Women’s Champions League. Unica italiana presente la Fiorentina che martedì conoscerà l’avversaria consapevole che sarà una big visto che le viola non sono teste di serie nel sorteggio. Queste le sedici squadre ancora in corsa per la coppa:

Teste di serie

Lione (FRA)

Wolfsburg (GER)

Barcellona (SPA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Bayern Monaco (GER)

Manchester City (ING)

Chelsea (ING)

Rosengard (SVE)

Non teste di serie

Atletico Madrid (SPA)

Fortuna Hjorring (DAN)

Brondby (DAN)

LSK Kvinner (NOR)

BIIL-Kazygurt (KAZ)

Sparta Praga (RCZ)

Fiorentina (ITA)

ST. Polten (AUT)