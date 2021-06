UWCL su DAZN, Ceferin e Kessler: "Primi 2 anni gratis per dare visibilità al movimento"

Il presidente della UEFA Alexander Ceferin ha commentato l’accordo con DAZN e Youtube per la trasmissioni delle gare della Women’s Champions League per il prossimo quadriennio: “Due anni fa, quando abbiamo inaugurato la prima strategia UEFA per il calcio femminile, 'Time for Action', abbiamo promesso che questo sport sarebbe diventato più grande, professionale e prosperoso entro il 2024. Da allora sono seguite diverse iniziative; quest’ultima è un grande passo in tale direzione. Siamo lieti di annunciare una partnership quadriennale con DAZN e YouTube. Per le prime due stagioni, i tifosi di tutto il mondo potranno accedere alle rispettive piattaforme e guardare gratuitamente tutte le partite, per seguire al meglio la competizione e le sue grandi campionesse. - conclude Ceferin ai canali ufficiali della UEFA - Non c’è modo migliore di ispirare le future generazioni di ragazze e ragazzi a giocare a calcio. Il calcio femminile è qui per restare e non potrà che crescere sempre di più”.

A fargli eco anche la responsabile del calcio femminile della UEFA Nadine Kessler: “Questo accordo è il primo nel suo genere. La partnership tra la UEFA, DAZN e YouTube farà sì che la UEFA Women’s Champions League possa essere vista dai tifosi e da tutte le persone che amano questo sport, ovunque si trovino nel mondo. Una visibilità del genere cambia tutto, perché le migliori calciatrici e le squadre più forti del mondo riusciranno a far innamorare di questo sport molti più giovani. Insieme, portiamo il calcio femminile in tutto il mondo: tutti quelli che si sintonizzeranno faranno una grande differenza e tutto diventerà ancora più grande”.