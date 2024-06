Ufficiale Valentina Bergamaschi lascia il Milan: "È arrivato il momento di salutarci"

vedi letture

Valentina Bergamaschi lascia il Milan femminile. Attraverso un post sui propri canali social, la calciatrice ha salutato così le rossonere:

Caro Milan,

È arrivato il momento di salutarci. Non so nemmeno bene da dove iniziare. Mi hai accolto nel momento più buio della mia carriera credendo in me fin da subito, quando nemmeno io forse ci credevo, facendomi crescere giorno dopo giorno e anno dopo anno.

Insieme abbiamo gioito e pianto. Mi ricordo l’emozione e la grande felicità di vincere e giocare un derby, i brividi della Champions League, la sconfitta in finale di Coppa Italia, le 150 presenze.. tutte emozioni che non potrò mai dimenticare!

GRAZIE a tutte le mie compagne che hanno sempre creduto in me e ognuna di loro mi ha insegnato e lasciato qualcosa di speciale, alla società per avermi dato l’opportunità di indossare questi colori, a tutto lo staff con cui ho avuto il piacere di crescere e imparare, grazie a tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare e non per ultimi, i nostri grandi tifosi. Grazie perché mi avete accolta fin da subito nella grande tifoseria rossonera e quanti canti abbiamo fatto insieme. Tutti momenti che rimarranno indelebili in me. Grazie per esserci stati nei momenti belli ma soprattutto in quelli brutti.

Grazie Milan, grazie per essere stata la mia seconda casa, vi sarò per sempre grata lasciando un pezzo di cuore proprio nel grande cuore ROSSONERO.

La vostra

Berga