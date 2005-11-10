Lazio, Romagnoli può sbloccare Dominguez: il domino in difesa

La cessione di Romagnoli all'Al Sadd ancora non è stata definita: il suo addio può aumentare il budget biancoceleste per arrivare a Sergi Dominguez

La cessione di Alessio Romagnoli può portare a Formello il primo investimento in entrata del mercato estivo. Al momento a Formello di nuovi acquisti si sono visti solamente Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi, che ieri ha svolto il primo allenamento e oggi farà i test atletici. La cessione di Mario Gila ha sicuramente portato ossigeno nelle casse della Lazio, ma i margini di manovra in entrata sono piuttosto stringenti e per questo ogni introito in più è ben accetto. Ormai da diversi giorni è stato trovato un accordo di massima con l'Al Sadd per la cessione di Romagnoli, ma il centrale classe '95 ancora non ha ricevuto il via libera per andare in Qatar. Mancano alcuni dettagli da definire, dettagli però importanti che tutte le parti in causa sperano di poter risolvere nel giro di pochi giorni.

Lazio, l'addio di Romagnoli può aumentare il tesoretto per Dominguez

La Lazio fino a questo momento non si è spinta oltre i 10-11 milioni di euro per Sergi Dominguez, sbattendo sulla valutazione di 15 milioni fatta dalla Dinamo Zagabria. I tre milioni da incassare per la cessione di Romagnoli potrebbero permettere ai biancocelesti di alzare l'offerta fino a 13 milioni, sperando così di ammorbidire la posizione del club croato. Forte del sì del giocatore, la Lazio è convinta di poter concludere l'operazione anche se sa di dover chiudere in tempi brevi. Anche con Asp Jensen la società era sicura di ottenere il via libera del Bayern visto l'accordo col giocatore, poi l'inserimento del Deportivo La Coruna ha cambiato le carte in tavola. Per Dominguez la Lazio rimane ancora nettamente in pole, ma c'è voglia di chiudere in tempi brevi e la chiave potrebbe essere Romagoli.