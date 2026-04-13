Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato

Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziatoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:01Editoriale
Enzo Bucchioni

L’Inter ha lo scudetto in tasca. Nove punti di vantaggio a sei giornate dalla fine e il calendario per amico, raccontano che la vittoria sul Como è un timbro più o meno definitivo sul primo titolo con Chivu in panchina. 
Una vittoria per certi versi incredibile, ma firmata da una grande squadra che sa cosa significa soffrire e rialzarsi, conosce il cinismo e il pragmatismo. A Como l’Inter è passata dal possibile tracollo al trionfo in una di quelle gare che ti spiegano molto bene quante sono le facce e le sfaccettature del calcio. La squadra di Fabregas ha dominato per quaranta minuti, è andata avanti di due gol, ne ha falliti altri. L’Inter sembrava in balia dell’avversario, ma è bastata una zampata di Thuram per buttare all’aria le idee e le certezze della banda di Fabregas. Non è la prima volta che il Como si piace troppo e smette di giocare, come se la partita fosse già chiusa prima del tempo. E così quattro gol all’andata e quattro al ritorno segnati alla miglior difesa del campionato, raccontano di un’Inter che ha qualità nei singoli e grande esperienza che valgono di più di un laboratorio calcistico straordinario, ma ancora giovane e imperfetto. La strada di Fabregas è quella giusta, bellissima, ma c’è ancora parecchio lavoro da fare nella concretezza, nella determinazione e nell’attenzione. Su questo terreno l’Inter è troppo più avanti e le due partite contro Roma e Como che avrebbero potuto far saltare in aria le gerarchie per lo scudetto, sono diventate invece il passaporto per la gloria. Cinque gol ai giallorossi, quattro ai lariani per di più senza Lautaro, dimostrano che l’appannamento dell’Inter c’è stato, ma non tale da poter diventare letale.
Lo scudetto è meritato per la continuità e la forza di una squadra che segna come le grandi d’Europa e in Italia ha un organico superiore. E’ stato bravo Chivu a centrare l’obiettivo al primo colpo, l’inesperienza s’è vista nei momenti di difficoltà, ma ha talento e può solo crescere. A questa Inter ora serve un profondo restyling con tanti pensionamenti, e almeno cinque-sei giocatori di livello, da Vicario in porta, a Palestra per l’esterno, due-tre difensori (uno è Muharemovic del Sassuolo, l’altro Gila, forse Ordonez), un fantasista e un attaccante che salti l’uomo, per passare allo schieramento a quattro in difesa e sostanzialmente al 4-3-3 o al 4-3-1-2 moduli che piacciono a Chivu. Le plusvalenze arriveranno da Bastoni, forse Dumfries e Thuram.


Il Napoli non si arrenderà per il carattere del suo allenatore, ma sapeva che per sperare avrebbe dovuto vincerle tutte e invece s’è fermato a Parma. Ma lo scudetto è evaporato ben prima, una quarantina di infortuni, alcuni gravi, hanno dilaniato una stagione. E con il caso Lukaku è mancata un’arma in attacco che avrebbe potuto essere decisiva in gare come quella di ieri. 
Milan e Juventus devono ringraziare l’impresa dei nerazzurri. Ovviamente in chiave Champions. La disastrosa sconfitta con l’Udinese è stata ammortizzata, ora con il Verona i rossoneri possono ripartire. Restano i clamorosi errori di Allegri (perchè cambiare modulo ora e per di più con Leao centravanti?) e il caso del portoghese che a fine anno dovrà essere risolto in un verso o nell’altro. Si profila una cessione.
La Juve ha capitalizzato al massimo la vittoria sull’Atalanta dove per la prima volta si sono visti il cinisco e la capacità di strappare comunque un risultato, qualità che Spalletti non era ancora riuscito a dare a questa squadra. E un passo caratteriale fondamentale nella crescita.
Chiudo con la Roma. L’uscita di Ranieri a gamba tesa su Gasperini, strana per un tipo diplomatico come l’ex allenatore, non ha portato conseguenze, ma i Friedkin sbagliano a non intervenire. La Roma spera ancora nella Champions e una mina come questa nello spogliatoio andava disinnescata subito licenziando immediatamente Ranieri per legittimare l’allenatore. Non c’è altra strada se si vuole tornare a sperare, a meno che non ci siano davvero dubbi sul lavoro e soprattutto sul carattere di Gasperini e si abbia voglia di ripartire un’altra volta da capo. 

Articoli correlati
Enzo Bucchioni: "Milan, Champions non a rischio. Fiorentina, ce l'ho con Kean" Enzo Bucchioni: "Milan, Champions non a rischio. Fiorentina, ce l'ho con Kean"
Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis... Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio 
Bucchioni: "Italia, sistema da radere al suolo. Colpe ne hanno anche i media" Bucchioni: "Italia, sistema da radere al suolo. Colpe ne hanno anche i media"
Altre notizie Editoriale
Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra... Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio,... Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano.... Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è... Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettetevi... Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettetevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Milan: il limite non è in panchina. Inter: il singolare obbligo di Chivu. Napoli:... Milan: il limite non è in panchina. Inter: il singolare obbligo di Chivu. Napoli: la strategia “azzurra” di Conte. Como: il male (al contrario) del calcio italiano. E il simbolo Insigne
In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale.... In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis... Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio 
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Inter, lo scudetto in tasca. E adesso cinque acquisti per dare a Chivu una squadra diversa. Napoli stop. Champions: Milan e Juve ringraziano i nerazzurri. Como, limiti e difetti di un grande calcio. Roma, Ranieri va licenziato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Como, Fabregas: “Due anni fa sognavamo un’amichevole con l’Inter, ora dobbiamo batterla per forza?”
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions..."
Immagine top news n.2 Como-Inter 3-4, le pagelle: Dumfries sfonda tutto, Paz show. Van Der Brempt come la grandine
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter si cuce mezzo scudetto e fa felice anche la Juventus
Immagine top news n.4 Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Immagine top news n.5 Conte: "Nazionale? Non ho dato alcuna disponibilità. Ho ancora un anno, parlerò con ADL"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Cremonese a braccetto, domani la Fiorentina può andare a +8
Immagine top news n.7 Il Dall'Ara torna a sorridere: il Bologna stende 2-0 il Lecce nel segno di Orsolini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mauro Esposito: "Allegri già in campo mostrava quella sua personalità. Mi dava consigli"
Immagine news Serie A n.2 Giaccherini sicuro: "Inter, la vittoria di Como vale lo scudetto. Oggi match point decisivo"
Immagine news Serie A n.3 Di Canio vs Leao, atto X: "Ma se passi ore al telefono con la casa discografica come fai?"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Beukema: "Sono sempre pronto per aiutare la squadra. Impariamo dal gol subito"
Immagine news Serie A n.5 La scintilla può scoccare anche lontano da Roma: De Rossi e il Genoa, storia di DNA simili
Immagine news Serie A n.6 Como, Valle: "Champions? Io non sento pressione. Non ho fatto una buona partita"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"
Immagine news Serie B n.3 Genovese e blucerchiato: Conti a segno a Pescara, cresce il classe 2004 scuola Samp
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Bisoli: "Ora è la mia squadra. Abbiamo avvicinato i playout"
Immagine news Serie B n.5 Benevento, ag. Salvemini: "Senza l'infortunio sarebbe arrivato a 20 gol"
Immagine news Serie B n.6 Samp, brilla la stella di Begic: arrivato a gennaio, lo sloveno ha portato un cambio di passo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Santoni: "I playoff la ciliegina, altrimenti ci concentreremo sul futuro"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati della serata: cade ancora l'Inter U23, tris Potenza
Immagine news Serie C n.3 Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare il mio contributo"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Immagine news Serie C n.6 Bari, Mantovani: "Servono punti e realismo, ma restiamo in corsa"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…