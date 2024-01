Inter, per Taremi ormai ci siamo. Sensi al Leicester. Milan, Lenglet ma non solo per Il colpo finale in difesa. E per l’attacco del futuro c’è anche l’ipotesi Sesko. Napoli, Perez e Theate i nomi più caldi

L’Inter ha ormai in mano Taremi. Il lavoro fatto in questi mesi da Marotta e Ausilio ha portato i suoi frutti. L’attaccante iraniano già da tempo aveva deciso di non rinnovare il suo contratto con il Porto. Cosa che ha spinto il club nerazzurro a mettersi in corsa e poi ha superare tutta la concorrenza. Adesso la scelta è fatta. Taremi vuole vestire la maglia dell’Inter. E per questo dopo la Coppa d’Asia l’operazione verrà formalizzata. Il giocatore, che a giugno si svincolerà, si legherà così al club nerazzurro fino al 2026 con opzione per l’anno successivo. È poi chiaro che alla fine della stagione verrà fatta una valutazione anche su Arnautovic ma soprattutto su Sanchez. L’Inter continua a tenere nel mirino anche Zielinski. Il centrocampista polacco, nonostante il tentativo del Napoli, per ora non ha preso in considerazione la proposta di allungare il suo contratto. Più passa il tempo e più l’ipotesi nerazzurra diventa forte e consistente. Intanto è praticamente definita la cessione di Stefano Sensi al Leicester. L’Inter incasserà una cifra intorno ai 2 milioni di euro compresi i bonus (tra questi c’è l’eventuale promozione in Premier). L’operazione si perfezionerà non appena la società inglese effettuerà un’uscita.

Il Milan è sempre a caccia di un difensore da acquistare prima della fine del mercato. Ormai il lavoro è concentrato tutto in questa direzione. La pista Buongiorno che per un po’ si era scaldata (i rossoneri avrebbero inserito nell’operazione anche Colombo come parziale contropartita tecnica) non è percorribile. Il presidente Cairo, al di là di una valutazione intorno ai 35 milioni di euro, ha rimandato ogni discorso a giugno. E così ecco che il club rossonero sta valutando altri profili. In prima fila c’e sicuramente Lenglet, ma non è il solo. Piacciono pure Kiwior, Brassier, Kouassi e anche Chalobah. In attesa di capire chi potrà essere il giocatore prescelto per questa sessione, Furlani e Moncada pensano però anche al futuro. La priorità per l’estate è anche una punta centrale. E su questo si concentreranno gli sforzi. Per affiancare Giroud servirà un colpo molto importante. Tra i vari profili che vengono valutati c’è anche Benjamin Sesko, classe 2003. L’attaccante sta trovando poco spazio al Lipsia e magari potrebbe diventare un’occasione per il prossimo anno. La sua valutazione è sui 40 milioni di euro. Restano vive anche le altre strade che portano a David del Lille, Guirassy dello Stoccarda e Zirkzee, che a Bologna sta disputando un’ottima stagione.

Infine il Napoli. Dopo aver messo a segno 3 acquisti come Mazzocchi, Traoré e Ngonge, ora gli obiettivi principali sono il difensore e nel caso il vice Anguissa. Per quanto riguarda il centrale, il club azzurro sta lavorando su più fronti. Uno di questi è sicuramente Theate del Rennes, con un passato al Bologna. L’altro porta a Perez dell’Udinese. Entrambi affari da più di 20 milioni di euro. Al Napoli è stato proposto anche Solet del Salisburgo ma l’idea non sembra convincere più di tanto. Per il centrocampo si è decisamente raffreddata la pista Barak, non ci sono le basi per un accordo sia sulla formula che sulla valutazione. C’è sempre l’opzione Soumaré ma potrebbe spuntare anche qualche nome a sorpresa.