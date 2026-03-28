Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Milan, dopo il vertice di mercato al via la fase operativa. Per l’attacco si pensa a Retegui e Castro

Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Milan, dopo il vertice di mercato al via la fase operativa. Per l’attacco si pensa a Retegui e CastroTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Per la Juventus sarà un’estate molto intensa. I bianconeri dovranno fare molto mercato e per questo stanno sondando il terreno su più fronti. Anche quello della difesa rimane caldo. Marcos Senesi del Bournemouth è in pole position ma la Juventus ha cominciato a muovere i suoi passi su Rudiger, che a fine stagione si svincolerà dal Real Madrid. Una soluzione d’esperienza e di qualità, con il vantaggio di aver giocato in serie A con la maglia della Roma. Un’ipotesi insomma da non trascurare. E se a centrocampo, come più volte detto, il sogno resta Tonali, alla lunga lista delle opportunità si sono aggiunti anche Ederson e Goretzka. Per il primo il problema resta la valutazione, visto che l’Atalanta ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Il tedesco è un’altra grande occasione, che si va ad aggiungere a Bernardo Silva e Kessié. Il suo addio al Bayern Monaco a giugno è praticamente scontato. Su di lui c’è tanta concorrenza soprattutto in Italia dove Inter, Milan e Napoli ci stanno facendo più di un pensiero.
E a proposito dei rossoneri va sottolineato come nei giorni scorsi a Casa Milan ci sia stato un primo summit per iniziare a gettare le basi per la prossima campagna acquisti. Presenti praticamente tutti: l’ad Furlani, il ds Tare, Ibrahimovic e ovviamente Allegri. I due colpi principali saranno un forte difensore centrale e un attaccante da 20 gol. È chiaro che molto dipenderà anche dal budget a disposizione. Ovviamente la qualificazione in Champions è indispensabile e si aggiungerebbe ai 30 milioni già sicuri relativi ai riscatti di Pobega, Jimenez e Morata.

Altri soldi potrebbero arrivare da quelli eventuali di Colombo, Chukwueze, Terracciano, Musah e Bennacer e magari anche dalle cessioni di Nkunku e Gimenez. Semza tenere conto che anche il futuro di Leao è ancora tutto da scrivere. Davanti ad una proposta importante e adeguata il Milan potrebbe dare il via libera ad una sua partenza. Sul fronte della punta la ricerca non è facile soprattutto visti i costi e gli ingaggi. Tare sta facendo le sue valutazioni e ha già in testa qualche idea. Di sicuro piace Retegui, che un anno fa si è trasferito in Arabia all’Al-Qadisiyya. Il giocatore tornerebbe volentieri anche in Italia ma per fare questa operazione servono numeri importanti visto che è stato pagato quasi 70 milioni e ha uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione. Cifre impressionanti che il Milan dovrebbe necessariamente abbassare. E allora ecco che i riflettori si stanno accendendo anche su Castro del Bologna. Per l’attaccante argentino il club rossoblù chiede 40 milioni di euro dopo averlo acquistato nel gennaio 2024 dal Velez Sarsfield per 15 milioni. Il vantaggio in questo caso sarebbe l’ingaggio decisamente abbordabile. Anche in Francia ci sarebbe stata un’altra pista da seguire ovvero Panichelli dello Strasburgo. L’infortunio al legamento crociato riportato proprio in queste ore durante un allenamento con la Nazionale Albiceleste lo mette di fatto fuori mercato. Difficile l’ipotesi Kean anche in virtù della clausola rescissoria di 62 milioni di euro.

Articoli correlati
Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano... Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per... Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo... Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Altre notizie Editoriale
Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson.... Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Milan, dopo il vertice di mercato al via la fase operativa. Per l’attacco si pensa a Retegui e Castro
Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco... Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della... Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della Juve, il miglior attacco possibile e una rosa all'altezza per i giorni più importanti della storia recente del calcio italiano
Italia: chi ha paura dell’Irlanda del Nord? Inter: la memoria corta su Chivu. Napoli:... Italia: chi ha paura dell’Irlanda del Nord? Inter: la memoria corta su Chivu. Napoli: il merito di Conte. Como: non c’è solo il campo. E l’ambiguità del Var
Che delusione Federico Chiesa: dopo ieri non ha più senso aspettarlo ancora. Viaggio... Che delusione Federico Chiesa: dopo ieri non ha più senso aspettarlo ancora. Viaggio nelle scelte di Gattuso: ecco il perché di tante esclusioni eccellenti
L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato?... L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato? Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli  credono nella rimonta-scudetto.
Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan... Juve, il pari con il Sassuolo mette a rischio Champions e progetti futuri. Il Milan è Modric dipendente. Perché Conte deve restare al Napoli. Sfida per il 9 azzurro tra Kean e Pio. La Cremonese accende la zona salvezza
Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano... Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, non solo Senesi occhio anche a Rudiger. Torna di moda l’ipotesi Ederson. E per Goretzka…Milan, dopo il vertice di mercato al via la fase operativa. Per l’attacco si pensa a Retegui e Castro
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dzeko, Demirovic, la bolgia di Zenica: alla scoperta della Bosnia, avversaria dell'Italia
Immagine top news n.1 La pazza idea della Roma è riportare in Italia Mohamed Salah. Ma c'è un ostacolo da 12 milioni
Immagine top news n.2 Assist Dumfries e Koop, El Aynaoui sbaglia e rimedia: i risultati delle amichevoli pre-Mondiali
Immagine top news n.3 Tutti gli aggiornamenti sul caso Lukaku a Napoli: il centravanti belga è ancora ad Anversa
Immagine top news n.4 Roma, pazza idea Salah: feeling forte con la piazza, ma lo stipendio è un ostacolo
Immagine top news n.5 Bastoni-Barça pista calda: primo confronto sul contratto coi blaugrana, no Inter alle contropartite
Immagine top news n.6 Nesta difende Bastoni: "Gli hanno rotto le scatole per la simulazione, ma anche io simulavo spesso"
Immagine top news n.7 72 ore di tempo per mantenere aperto il dialogo. Le ultime sul caso Napoli-Lukaku
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "L'Italia s'è desta, finalmente. Ora mi aspetto Pio Esposito". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Meno quattro alla Bosnia: il grande dubbio di Gennaro Gattuso dopo ieri sera
Immagine news podcast n.2 Italia, perché di nuovo Bergamo. I nordirlandesi hanno già storto il naso
Immagine news podcast n.3 Salah dice addio al Liverpool: quale sarà la sua prossima destinazione?
Immagine news podcast n.4 Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Arezzo-Ascoli decide il campionato. Gallo merita la B più di chiunque altro"
Immagine news Serie A n.2 Contro la Bosnia Retegui o Pio Esposito? La scelta degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Italia paurosa. Napoli, il caso Lukaku non inciderà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 marzo
Immagine news Serie A n.2 Panucci: "Col primo stipendio comprai casa ai miei genitori. E Berlusconi mi fece il rinnovo"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Tonali è destinato a rimanere un sogno. Ora c'è il Manchester United forte su di lui
Immagine news Serie A n.4 Insigne: "I tifosi del Napoli non mi hanno capito. Sarei tornato anche per 1500 euro al mese"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Zarraga dopo l'amichevole: "Importante per prendere ritmo in vista del campionato"
Immagine news Serie A n.6 Mlacic torna sulla fumata nera con la Roma: "Non si è concretizzata e ho optato per l'Udinese"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Immobile: "Mai contattato dal Pescara. Sarebbe la piazza perfetta per iniziare ad allenare"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Palmiero: "Stavamo andando verso una direzione sbagliata, Ballardini ha dato serenità"
Immagine news Serie B n.3 Nella goleada dell'Algeria brilla un 23enne della Serie B: esordio e gol per Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Confente: "Ho lasciato il cuore a Vicenza, felicissimo per la promozione in B"
Immagine news Serie B n.5 Il Modena chiama a raccolta i tifosi, domenica pomeriggio seduta a porte aperte al Braglia
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Palmiero: "Io come Modric? Non mischiamo la lana con la seta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Corsa salvezza nel Girone C, Petrone: "Siracusa favorito nonostante la penalizzazione"
Immagine news Serie C n.2 Dolomiti Bellunesi, Cossalter: "Le 100 presenze un traguardo che mi rende felice e orgoglioso"
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, si ferma Arditi nel momento peggiore: affaticamento all'adduttore sinistro
Immagine news Serie C n.4 Livorno, Venturato: "Torres affamata di risultati? Lo siamo anche noi"
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Luigi Fresco si riprende la Virtus Verona
Immagine news Serie C n.6 Cessione Siracusa, ultimatum di Elicona: "Documenti entro il 31 marzo o la trattativa si ferma"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galles-Bosnia Erzegovina, playoff con tabù: i gallesi non hanno mai battuto i balcanici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Catena: "Vogliamo il terzo posto. Contro la Juventus due gare fondamentali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Sei squadre per un posto in Europa: sarà caccia alla Juve. Tanti scontri diretti in Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Fra calcio, famiglia e l'avventura nel mondo della moda. Bonfantini della Fiorentina si racconta
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa, De La Fuente sulla salvezza: "Bisogna martellare la pietra. Zanetti mi dà consigli"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Women's Europa Cup parla svedese: successi per Hammarby e Hacken
Immagine news Calcio femminile n.6 Goleada del Barcellona nel 'Clasico'. Il Bayern di Caruso vince a Manchester. I risultati di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!