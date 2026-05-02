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Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel Jesus

Juventus, ci sono anche Stiller, Hjulmand e Pellegrini per il centrocampo. Milan, non solo Gila anche Kristensen è un altro obiettivo. E per l’attacco si valuta Gabriel JesusTUTTO mercato WEB
Niccolò Ceccarini
Oggi alle 00:00Editoriale
Niccolò Ceccarini

Sarà un mercato in cui la Juventus punta a regalarsi un ruolo da protagonista. I bianconeri dovranno muoversi su tanti fronti. Forse quello più importante riguarda il centrocampo dove la Juventus dovrà fare molto. Un’ipotesi che è spuntata negli ultimi giorni porta a Stiller, classe 2001 in forza allo Stoccarda, che ha una clausola rescissoria di 36,5 milioni di euro. La dirigenza ci sta pensando ma al momento non ha mosso passi particolarmente concreti. Ovviamente non è l’unico profilo che viene tenuto in considerazione. La Juventus è tornata a valutare anche a Hjulmand, un obiettivo già dai tempi in cui giocava nel Lecce. Il suo costo è molto alto e soprattutto lo Sporting non ha alcuna intenzione di cederlo almeno per ora. PerTonali invece la situazione è molto complicata. Il Newcastle potrebbe anche venderlo ma la sensazione è che possa rimanere in Premier League visto che il Manchester United e l’Arsenal si stanno iniziando ad interessare. Insieme a loro ci sono anche le occasioni a parametro zero. Oltre al solito Kessié (che lascerà l’Al-Ahli a fine stagione) c’è anche un’altra ipotesi che la Juventus sta valutando ed è quella di Lorenzo Pellegrini. Tra due mesi il suo contratto con la Roma scadrà e allo stato attuale non si registrano novità sul fronte rinnovo. È un giocatore che piace molto a Spalletti, per questo la Juventus rimane alla finestra. Per l’attacco continua il giro d’orizzonte. Tra le opportunità è spuntata anche quella di Gonçalo Ramos del Paris Saint Germain. E veniamo al Milan. I rossoneri sono sempre più concentrati sulla difesa dove serve un innesto di assoluto livello.

L’obiettivo principale resta Gila, anche se c’è da superare la resistenza della Lazio che, nonostante un solo anno di contratto, vuole monetizzare al massimo. Il 50 per cento della cifra incassata infatti finirà al Real Madrid. Il Milan però tiene aperte varie piste anche perché nel reparto gli innesti potrebbero esser due. Un altro giocatore nei radar è Kristensen dell’Udinese. Intanto si avvicina Goretzka. I contatti con l’entourage del centrocampista tedesco sono continui e proficui per cui presto il Milan potrebbe mettere la freccia e arrivare al traguardo. E poi c’è la vicenda Leao. La società rossonera è ormai orientata a prendere in considerazione eventuali offerte per lui. E quindi è chiaro che se dovesse partire servirebbe un’alternativa di primissimo livello. In questo caso un’opzione particolarmente gradita è Nusa. classe 2005, in forza al Lipsia. La valutazione è molto
alta (almeno 35 milioni di euro) e la concorrenza tanta ma è una situazione da monitorare. Per quanto riguarda il centravanti, il Milan è quanto mai deciso a fare un investimento importante. Di Lewandowski abbiano già parlato ma la lista è ampia. Un’altra possibilità è rappresentata da Sorloth, che magari a fine stagione potrebbe anche lasciare l’Atletico Madrid. Anche Gabriel Jesus è un’ipotesi su cui il Milan sta riflettendo. Più defilati restano Vlahovic e Kean.

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