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Locatelli-Frattesi, scambio Juve-Inter in chiave nazionale. Un regista alla Lobotka per Spalletti. Juve tratta Lewandowski, Alisson e Bernardo Silva. L’Inter vuole Kim, Gila e Muharemovic. Offerti trentacinque milioni per Palestra

Locatelli-Frattesi, scambio Juve-Inter in chiave nazionale. Un regista alla Lobotka per Spalletti. Juve tratta Lewandowski, Alisson e Bernardo Silva. L’Inter vuole Kim, Gila e Muharemovic. Offerti trentacinque milioni per PalestraTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 00:00Editoriale
Enzo Bucchioni

Siamo alla vigilia di Bosnia-Italia, una finale già complicata, condita dalle solite polemiche e dal meteo. L’Italia del pallone ha il fiato sospeso: mondiale o non mondiale? Fidiamoci di Gattuso e di questo gruppo, cerchiamo energia per tutto il nostro calcio. In attesa delle ultime scelte di Gattuso (Retegui? Pio?), non ci resta che pensare positivo. 
Intanto, in chiave mercato proprio una cena tra compagni di nazionale e una foto galeotta hanno messo in moto una grande idea tenuta finora sottotraccia, vale a dire il possibile scambio fra Locatelli e Frattesi. Fantamercato? Vedremo. 
Tutto nasce da una serata di libertà concessa da Gattuso e un’immagine che vede insieme a cena gli interisti Barella, Bastoni, Di Marco, Pio Esposito e il portiere Vicario che molto probabilmente interista lo diventerà. Fra loro, guarda caso, lo juventino Locatelli mentre non si vede Frattesi. La foto ha fatto scatenare i social, molti tifosi juventini hanno immediatamente manifestato il loro dissenso, dopo la famosa espulsione di Kalulu di poche settimane fa è sembrata una riunione inopportuna. La Nazionale sopra tutto e tutti, ovviamente, ma è stato facile allargare l’orizzonte per scoprire che in realtà Spalletti gradirebbe un regista vero alla Lobotka per intendersi, e la richiesta farebbe parte della lista che si sta discutendo in questi giorni con il suo rinnovo di due anni fino al 2028 che potrebbe anche essere annunciato in settimana. La richiesta non deve meravigliare. Dai tempi di Pizarro fino appunto allo slovacco del suo scudetto napoletano, Spalletti ha sempre giocato con un uomo davanti alla difesa capace di dare i tempi e il ritmo della squadra. Locatelli è cresciuto molto, ha fatto un buon campionato, ma non ha proprio queste caratteristiche, ricorderete che due anni fa in nazionale lo lasciò a casa dagli Europei preferendogli Fagioli, spiegando che lo juventino era un centrocampista più difensivo mentre nel ruolo gli piaceva uno più capace di costruire. Tutto torna. Frattesi invece è quel centrocampista dinamico, con i tempi di inserimento (il suo Perrotta alla Roma) che Spalletti ha sempre amato. 
Fra l’altro i rumors su questo scambio erano già nati nell’autunno scorso, poi nel mercato di gennaio non ebbero seguito anche perchè in questo momento Locatelli non sarebbe servito all’Inter. Vedremo invece se l’Inter resterà fredda anche a giugno oppure quella cena sta rivelando qualcosa di più. 
I nerazzurri dovranno rinnovare, non è ancora certo il futuro di Calhanoglu, quindi lo scenario estivo potrebbe mutare. Per ora Frattesi sembrava destinato a finire nella possibile trattativa Konè con la Roma, però adesso tutto è aperto.
Oltre alla pista regista, la Juventus spallettiana sarà radicalmente cambiata. Troppi giocatori hanno fallito da David a Openda, da Zegrova a Joao Mario, da Di Gregorio a Kostic, ci sarà un profondo rinnovamento.
Per l’attacco continuano i contatti con Lewandowski, 38 anni, che vuole lasciare il Barca. La sua risposta è sempre la stessa, non ha ancora deciso, sta pensando dove chiudere la carriera. Possibile invece il ritorno di Kolo Muani. Al Psg è stato offerto proprio David che nel campionato francese è stato protagonista. 
Un altro degli obiettivi è Bernardo Silva, ma anche lui ha ringraziato dell’offerta senza approfondire. Almeno per ora. Deve decidere se ritornare in Portogallo, dietro c’è anche il Barcellona. Per il portiere il preferito di Spalletti è Alisson, in scadenza fra un anno dal Liverpool. Ci proveranno. In difesa oltre a Senesi in uscita dal Bournemouth, fari su Rudiger, mentre Gatti può partire.

Ma pure Cambiaso non è incedibile, se arriva l’offerta giusta dopo il sondaggio del Barcellona, si può fare.
E veniamo all’Inter che scudetto o non scudetto, quest’anno dovrà parecchio rinnovare soprattutto in difesa. Ausilio sta lavorando da tempo sull’ex Napoli Kim, trent'anni a novembre, che al Bayern non ha mai trovato il posto ideale. Operazione in corso sul modello proposto al City per Akanji l’anno scorso, prestito oneroso con riscatto.
Servono difensori perchè Acerbi e De Vrij chiuderanno e Bastoni non è incedibile. Il Barcellona sta facendo sul serio, probabilmente l’accordo con il giocatore c’è già, ma l’Inter non ha intenzione di scendere sotto settanta milioni. Se plusvalenza deve essere, deve essere seria. In uscita pure Thuram con un’altra bella iniezione di denaro fresco.
All’orizzonte, naturalmente, c’è il cambio di modulo. Se Chivu a fine stagione sarà promosso e quindi confermato, è scontato che voglia mettere ancora più del suo calcio passando a un 3-4-2-1 oppure drasticamente  al 4-3-3. Non è un caso che l’Inter stia cercando esterni vivaci, che saltano l’uomo come Diaby, 26 anni, ora all’All Hittihad oppure Ndoye, 25 anni, che tornerebbe volentieri in Italia dopo una stagione complicata al Nottingham .
Ma l’offerta vera già partita da molti mesi verso l’Atalanta è quella per Palestra che l’Inter non è riuscito a prendere a gennaio. Ci riproverà a luglio. Per il vecchio pallino di Ausilio, cresciuto moltissimo fino alla nazionale, l’Inter è pronta a spendere trentacinque milioni più bonus. Da Bergamo continuano a rispondere cinquanta, ma la cosa resta in piedi.
A proposito di difesa, oltre a Kim, nella lista nerazzurra c’è Mario Gila, classe 2000, in scadenza dalla Lazio.
Veniamo al Milan che aspetta la conferma da Modric. I segnali sono positivi, ma il giocatore deciderà solo a fine stagione se accettare il prolungamento già offerto dal Milan oppure se deciderà di chiudere la carriera in Croazia, dove tutto nacque. Molto dipenderà anche dal Mondiale. In attesa pure Goretzka, 31 anni, altro parametro cercato anche da Juve e Napoli. Il tedesco, l’ha detto, al Milan ci verrebbe più volentieri se fosse sicuro di trovare Modric. 
In attesa, Allegri ha chiesto un centravanti con le caratteristiche giuste e un difensore di sua fiducia.
Per l’attaccante, secondo quello che filtra da Milanello, nella lista non ci sarebbe Moise Kean come alcuni stanno sbandierando da tempo. Allegri vorrebbe invece Retegui che però in Arabia all’Al Qadsiah guadagna venti milioni di stipendio, oltre ad essere stato pagato quasi settanta milioni l’estate scorsa. Piace molto anche Castro, ma Sartori non scherza: servono quaranta milioni. 
Per la difesa il nome preferito dall’allenatore rossonero è il suo ex pupillo juventino Gatti che non è la prima scelta di Spalletti.   

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