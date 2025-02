Milan, Santiago Gimenez che colpo. Morata al Galatasaray, Camarda resta. Juventus, in arrivo anche Kelly. Fiorentina, dopo Zaniolo ecco Ndour. La Roma in pressing su Marmol

Il Milan è l’assoluto protagonista di queste battute finali del mercato. Il club rossonero ha fatto sicuramente un grande colpo prendendo Santiago Gimenez dal Feyenoord. Un’operazione da 35 milioni di euro, bonus compresi, che ha permesso di sistemare il reparto con uno dei migliori attaccanti in circolazione. Ora vedremo quello che riuscirà a dare in questa seconda parte della stagione piena di impegni con un importantissimo play-off di Champions ma soprattutto con la rincorsa alle prime posizioni in campionato. Il Milan

potrebbe non aver finito qui nel senso che se ci dovesse essere un’altra opportunità la coglierebbe al volo. Per questo rimane viva l’idea Joao Felix anche se le richieste del Chelsea al momento sono considerate troppo alte. Saluta Morata, che dopo appena sei mesi lascia i rossoneri. Un peccato che sia finito così un rapporto fortemente voluto da entrambe le parti e che non ha portato i frutti sperati. Morata nelle prossime ore firmerà con il Galatasaray un contratto di 4 anni è mezzo fino a giugno 2029. Il club turco ha definito l’affare sulla base di un prestito con obbligo a 10 milioni più 3 di bonus. Obbligo che potrà scattare già nel prossimo giugno o eventualmente tra 18 mesi. I rossoneri hanno ceduto anche Calabria (che era in scadenza di contratto) al Bologna. Il Milan aveva trovato anche un’intesa di massima con il Tottenham per la cessione di Tomori intorno ai 25 milioni ma il giocatore al momento non ha accettato la destinazione. Camarda, salvo clamorosi colpi di scena, resterà invece in rossonero nonostante il forte interesse del Monza.

Dopo che il Lens non ha aperto alla cessione per Danso, la Juventus è in dirittura d’arrivo per Kelly del Newcastle. La formula è il prestito a 3 milioni con diritto che diventa obbligo a 14 milioni più 2/3 milioni di bonus difficili da raggiungere. Per Cambiaso invece al momento non è arrivata alcuna offerta dal Manchester City.

Fagioli resta in uscita. Tutto dipenderà anche dalle offerte, se saranno soddisfacenti o meno. Siamo agli ultimi dettagli per Zaniolo. Per lui un’occasione per rilanciarsi dopo l’avventura con l’Atalanta. L’operazione è un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato alle presenze, molto simile a quella impostata e concretizzata in estate tra il club nerazzurro e il Galatasaray. La Fiorentina ha preso anche Ndour, di proprietà del Paris Saint Germain ma in prestito al Besiktas. La trattativa si è conclusa sulla base di una cifra di 5 milioni di euro con il 50% sulla futura rivendita. Arriverà anche un altro centrocampista. Nella lista oltre a Fagioli c’è anche Kone del Marsiglia. Per Richardson c’è una proposta dello Stoccarda che lo ha chiesto in prestito. Con questi basi non si può procedere visto che la società viola ha già esaurito tutti gli slot. Dopo aver concluso il prestito di Valentini a Verona, continuano i contatti con il club gialloblù per Ghilardi.

Anche la Roma non ha terminato il suo mercato. Il club giallorosso vorrebbe inserire in rosa un altro elemento in difesa soprattutto dopo la partenza di Hermoso, che è stato ceduto al Bayer Leverkusen. L’obiettivo numero uno rimane Marmol del Las Palmas. La trattativa prosegue ma le parti ancora non sono vicine.