Amedeo Carboni: "La Spagna ha paura, ha capito che l'Italia può sbatterla fuori dall'Europeo"

Se parli di Spagna, c’è chi la conosce benissimo. Si tratta di Amedeo Carboni, ex terzino sinistro, per anni al Valencia, di cui poi è stato anche direttore sportivo. “L’Italia sta diventando una potenza del calcio europeo - dice a Tuttosport, lui che in azzurro vanta 18 presenze - la sorpresa è il gruppo, molto unito e di cui va dato merito a Mancini. Mi aspetto una Spagna orgogliosa, forgiata dal suo allenatore. Si sono accorti che l’Italia può buttarli fuori dal torneo e hanno paura calcistica, non si aspettavano questa Italia un po’ spagnola nel modo di giocare”.