Barigelli: "Questa Inghilterra non vale il Belgio. La battiamo tutti i giorni della settimana"

vedi letture

Nel proprio editoriale sulla Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, direttore della rosea, esterna la scarsa stima nei confronti dell'Inghilterra, ieri finalista all'Europeo 2020 e battuta dall'Italia ai calci di rigore: "L’Inghilterra ha sfruttato dall’inizio del torneo tutti i vantaggi possibili di un tabellone diciamo fortunato. Senza l’additivo di Wembley non vale né il Belgio, né la Francia. Questa Italia è capace di batterla tutti i giorni della settimana e due volte la domenica. Accanto a Donnarumma consacrato il portiere più forte del mondo, hanno giganteggiato Bonucci e Chiellini. Chiesa è stata la sorpresa più bella, Jorginho si è confermato un centrocampista di qualità assoluta. Ma l’Italia ha conquistato l’Europa dopo 53 anni con tutto il suo gruppo. In campo e in panchina. E con tutto il suo gruppo guarda ora ai Mondiali in Qatar. Siamo tornati grandi. E grandi vogliamo restare".