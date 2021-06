Belgio, Hazard pronto al debutto da titolare a Euro 2020: "Mai dubitato delle mie qualità"

Tutto pronto per il debutto da titolare a Euro 2020 di Eden Hazard. L'esterno del Real Madrid partirà dal primo minuto domani contro la Finlandia: "Non so se giocherò per novanta minuti - ha precisato il classe '91 ai media belgi -, vedremo come andrà la partita e come mi sentirò. Non credo di essere al 100%, ma penso di essere pronto per partire dall'inizio. Non ho mai dubitato delle mie qualità, se non del fatto di tornare al 100%. Mi sono infortunato alla caviglia tre volte. Potrei non essere lo stesso di dieci anni fa, ma so cosa posso fare se sono in buona forma. Sto solo aspettando di poterlo dimostrare".