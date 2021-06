Belgio, l'ex Albert: "Dovremo pregare per immaginare il recupero di Hazard e De Bruyne"

Philippe Albert, ex difensore fra le altre di Anderlecht e Newcastle e con oltre 40 presenze con la Nazionale del Belgio, ha brevemente parlato a Le Soir delle condizioni fisiche di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard in vista del quarto di finale di venerdì contro l'Italia. KDB si è procurato una distorsione alla caviglia, mentre Hazard un problema muscolare alla coscia, con entrambe le situazioni che dovranno essere monitorate nelle prossime ore. Albert, tuttavia, non crede nel recupero dei due: "Secondo me il Belgio dovrà pregare affinché Hazard e De Bruyne possano recuperare entro venerdì, per la gara contro l'Italia".